Reporter, commentateur et chroniqueur sportif, spécialiste du football et amoureux du beau jeu, Didier Roustan est mort à l'âge de 66 ans. Une nouvelle qui attriste Pascal Praud, qui l'a connu lors de ses débuts à la télévision. "C'est le premier qui m'a fait travailler à TF1 en 1988, et tous ceux qui l'ont croisé connaissent son talent immense, sa sollicitude, sa bienveillance, notamment avec les plus jeunes", relate l'animateur qui lui rend un long hommage dans l'émission Pascal Praud et vous.