Pascal Praud et vous - Émue, Anissa Haddadi partage ses souvenirs avec Didier Roustan : «C'était surtout un être humain d'une gentillesse»

C'est au bord des larmes qu'Anissa Haddadi, animatrice d'Europe 1, s'est confiée dans l'émission Pascal Praud et vous après l'annonce de la mort du journaliste sportif Didier Roustan. Elle l'avait notamment côtoyé pour l'émission Y'a pas péno sur Europe 1, présentée par Thomas Thouroude entre 2017 et 2018. "C'était une légende dans notre métier, mais c'était surtout un être humain d'une gentillesse, qui m'a appris. On a partagé, on a ri... C'est difficile de se dire que cet homme, qui n'avait que de la bonté en lui, qui aimait les gens, est parti."