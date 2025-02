Pascal Praud et vous - Fermeture de C8 : «Il y a beaucoup de journalistes qui s'autocensurent», regrette Pascale de La Tour du Pin

L'animatrice d'Europe 1 Pascale de La Tour du Pin est revenue sur l'arrêt de C8 le 28 février prochain, en déplorant dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, une forme d'autocensure dans le journalisme. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une décision de l'Arcom validée mercredi par le Conseil d'État va provoquer l'arrêt définitif de la chaîne C8, le 28 février prochain. Animatrice sur le canal 8 de la TNT, et également sur Europe 1 le week-end, Pascale de La Tour du Pin pointe du doigt une forme d'autocensure aujourd'hui dans le milieu du journalisme. "Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui s'autocensurent et qui n'osent pas aller sur certains terrains, par peur", partage-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.