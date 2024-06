Pascal Praud et vous - Départ de Mbappé du PSG pour le Real : «C'est une catastrophe pour les droits TV de Ligue 1», affirme Jacques Vendroux

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG a pris fin officiellement ce lundi soir. La star du foot mondial a signé au Real Madrid pour cinq ans, et pour un montant de 100 millions d'euros. En plus d'attrister les supporters du Paris Saint-Germain, ce départ est également un coup dur pour l'attractivité du championnat de France, analyse Jacques Vendroux dans l'émission Pascal Praud et vous. "C'est une catastrophe pour les droits TV (de la Ligue 1). C'était encore un peu 'vendable' à un diffuseur avec Mbappé, maintenant ça va être encore plus compliqué ", affirme le journaliste de sport aux manettes du Studio des légendes.