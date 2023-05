«Pas des adversaires» : Barthez ébahi devant les joueurs du Milan lors de la finale de Ligue des champions en 1993

"Tout ça apporte tellement dans la vie de joueur, mais aussi dans la vie d'homme". De ce titre en finale de Ligue de champions décroché en 1993 face à l'AC Milan, l'ancien gardien marseillais Fabien Barthez n'a rien oublié. En exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'ex-portier de l'équipe de France a évoqué ce titre qui a marqué son début de carrière.

Fraichement débarqué dans la cité phocéenne, le natif de Lavelanet dans l'Ariège est plongé dès 1992 dans le grand bain marseillais après s'être fait remarquer à Toulouse. À même pas 22 ans, le gardien réalise une première saison pleine avec l'OM. Un travail récompensé par une finale remportée en Ligue des champions face à l'AC Milan. Mais ce dernier peine à réaliser sur le moment. Aujourd'hui il n'en retient que des "flashes". "Je me souviens que je regardais dans le tunnel. Je détaillais les joueurs du Milan. Les Maldini, Baresi, Van Basten : je regardais à quoi ils ressemblaient en vrai. Je les voyais à l'Euro avant cela. Et là, je me retrouve à côté d'eux dans le couloir donc tu es admiratif. Je les avais à 50 centimètres de moi. Ce n'était pas des adversaires pour moi", s'est remémoré le champion du monde 1998 avec les Bleus.

Sieste d'une heure

Avec Basile Boli, Fabien Barthez s'inscrit comme un des héros de cette finale. Repoussant toutes les tentatives du Néerlandais triple ballon d’or Marco Van Basten, le portier marseillais étonne et se fait un nom sur la scène européenne à l'occasion de cette finale remportée 1-0. Son secret ? La sérénité. Il l'avoue, Fabien Barthez a "fait la sieste durant une heure" lors du trajet en bus pour se rendre à Munich, lieu de la rencontre. Cette sieste signifiait "que j'étais dans le match. Je pense que j'étais serein mais surtout heureux d'aller faire ce match dans ce stade mythique contre l'AC Milan", a reconnu Fabien Barthez dans Europe 1 Sport.

Aujourd'hui encore, l'ancien gardien marseillais se sert de ce titre pour "transmettre et échanger avec les jeunes joueurs". Seul club français à avoir remporté une Ligue des champions, l'OM est ancré à vie dans le paysage footballistique tricolore. Pour Fabien Barthez, "tout le monde se souvient (de ce titre) parce que c'est le premier. On en parle comme on parle de 98", a comparé ce dernier. "À jamais les premier", une phrase devenue emblème de la cité phocéenne. "Les premières fois ça marque, après derrière ce n'est pas pareil. Et surtout avec l'Olympique de Marseille, vous savez ce que représente ce club dans le paysage du football français", a conclu l'ancien footballeur reconverti en pilote automobile.