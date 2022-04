Paris-Roubaix : vers une égalité des primes entre vainqueurs féminin et masculin ?

L'égalité hommes-femmes se fraye un chemin sur le Paris-Roubaix. Les organisateurs de l'épreuve de cyclisme ont annoncé que la gagnante de l'épreuve féminine repartira samedi avec un chèque de 20.000 euros, contre 1.535 euros lors de la première édition l'an passé. C'est certes toujours en-dessous des 30.000 euros promis au vainqueur masculin, mais il s'agit d'une avancée majeure pour Franck Perque, responsable du Paris-Roubaix femmes.

Une revalorisation grâce au succès de la première édition

Au micro d'Europe 1, ce dernier indique que cette revalorisation est possible grâce au succès de la première édition, début octobre dernier. "Il y a eu énormément de réponses. En termes de téléspectateurs, on est à 1,8 million en pic. Derrière, vous pouvez intéresser potentiellement les sponsors", explique le responsable de l'épreuve féminine. "Il y a une économie qui s'installe, et d'année en année, on va pouvoir s'améliorer", affirme Franck Perque.

L'ancien cycliste professionnel revient sur les débuts de la course féminine, marqués par une récompense financière très en-deçà de celle de la course masculine. "On est sur un investissement, on regarde comment ça se passe, si ça marche. Cela a été le cas avec l'édition 2021, qui a été un franc succès. Les sponsors sont venus, les téléspectateurs ont accroché, et donc on peut améliorer les choses", détaille le responsable du Paris-Roubaix, ajoutant qu'économiquement, les organisateurs vont pouvoir "arriver petit à petit à répondre à avoir un niveau égal (de récompense). C'est l'objectif."