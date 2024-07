Paris 2024 : «Les Français sont en train de tomber amoureux des Jeux olympiques», estime Amélie Oudéa-Castéra

"Ce que je veux surtout retenir, c'est vraiment l'engouement et la ferveur de tout un pays. Les Français sont en train de tomber amoureux de ces Jeux olympiques. Il y a une atmosphère dans chacun des sites des compétitions qui est totalement inédite", a estimé Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

"On a tous éprouvé un sentiment d'immense fierté"

Trois jours après la cérémonie d'ouverture, la France est à la quatrième place avec huit médailles dont trois en or, derrière le Japon, l'Australie et les États-Unis. Une cérémonie d'ailleurs jugée "réussie" par plus de 85% des Français, selon un sondage Harris Interactive dont les éléments ont été communiqués par le comité d'organisation des JO dimanche.

"C'est formidable [...] je crois qu'on a tous éprouvé un sentiment d'immense fierté. C'était un moment d'art, un moment de créativité, un moment d'audace et un moment où toutes les dimensions de la grandeur de notre pays, de ce qu'il a de meilleur à offrir, à montrer au monde, a pu être mis en avant", a ajouté la ministre des Sports.

Selon cette enquête en ligne réalisée le 27 juillet sur un échantillon de 1.488 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 44% des Français ont trouvé la cérémonie sur la Seine "très" réussie et 42% "plutôt réussie". Seuls 5% des personnes interrogées, selon la méthode des quotas, ont jugé le spectacle "pas du tout réussi". 77% ont une image "très positive" ou "plutôt positive" des JO, et 83% trouvent que c'est une bonne chose que la cérémonie ait eue lieu sur la Seine. 79% sont "optimistes" pour la réussite des JO contre 21% de "pessimistes".