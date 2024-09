Paris 2024 : le nageur paralympique français Alex Portal, en argent sur le 200m quatre nages

Le nageur français Alex Portal a terminé deuxième de la finale du 200 mètres quatre nages S13 mardi aux Jeux paralympiques de Paris 2024, battu une fois encore uniquement par le Biélorusse Ihar Boki qui réalise un 5/5 doré dans ces Jeux paralympiques. Avec un temps de 2 minutes, 6 secondes et 66/100, le Français n'a pas démérité et termine avec près de quatre secondes d'avance sur le troisième, le Russe Vladimir Sotnikov, qui concourt sous bannière neutre.

Trois médailles d'argent pour Portal

Mais l'écart avec Boki, également inscrit comme "athlète paralympique neutre", est encore plus grand : 4 secondes et 63/100. Juste au-dessus des 2 minutes 02, le nageur a réussi son pari de remporter cinq médailles d'or sur les cinq courses dans lesquelles il était aligné, et termine avec un record du monde. Quant à Alex Portal, pour qui c'était aussi la dernière course, le bilan est aussi excellent, avec trois médailles d'argent et une de bronze, en étant à chaque fois devancé par Boki.

Tous deux concourent dans la catégorie S13, pour les nageurs déficients visuels. Dès mercredi, le petit frère d'Alex Portal, Kylian, avec qui il avait partagé un podium, va reprendre la compétition dans sa catégorie, S12, où la déficience visuelle est plus forte. La France compte désormais 10 médailles en natation, mais seulement deux titres.