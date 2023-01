Open d'Australie : Rafael Nadal, blessé à la hanche, éliminé dès le 2e tour

Rafael Nadal, tenant du titre mais victime de douleurs à la hanche, a été éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie par l'Américain Mackenzie McDonald (65e) 6-4, 6-4, 7-5, mercredi à Melbourne. "C'est un champion incroyable, qui n'abandonne jamais et même dans ces conditions, il est difficile à battre", a commenté McDonald au sujet de l'homme aux 22 titres du Grand Chelem -un record que le Serbe Novak Djokovic pourrait égaler en remportant l'Open d'Australie.

Son épouse en pleurs

Dans le deuxième set, au bout d'une course, l'Espagnol de 36 ans a soudain grimacé en se tenant la hanche gauche. Au changement de côté à 5-3 pour son adversaire, il a fait venir le physiothérapeute sur le court. Puis, sous le regard de son épouse en pleurs et de son coach Carlos Moya désabusé, il a quitté le court pour recevoir un traitement.

Refusant d'abandonner, le N.2 mondial a repris la partie mais il lui était devenu quasiment impossible de se déplacer et il n'a plus fait que tenir comme il a pu, en prenant tous les risques sur chaque frappe ou presque afin d'écourter les échanges. Dans le troisième set, il a ainsi remporté ses jeux de service jusqu'à ce que, désormais boitant, il cède sa mise en jeu pour permettre à McDonald de mener 6-5 et de servir pour le match.

Un physique qui joue des mauvais tours à Nadal

Il a ensuite quitté le court Rod Laver sous les ovations du public mais en ayant manifestement du mal à marcher. Au premier tour, le Majorquin avait remporté contre le Britannique Jack Draper son premier match de la saison, après deux défaites en United Cup début janvier.

Son physique lui joue de mauvais tours depuis de nombreux mois maintenant. Depuis qu'il est arrivé sur le circuit professionnel en 2001, Nadal n'avait jusque-là abandonné que cinq fois en Grand Chelem, la dernière fois à Wimbledon l'an dernier, lorsqu'il avait été obligé de renoncer à la demi-finale en raison d'une déchirure abdominale.