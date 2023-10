«On y croit encore, mais c'est compliqué» : avant l'Olympico, les supporters lyonnais dans le doute

"On a notre carte à jouer, le match contre Marseille peut être un déclic", espère un supporter de Lyon rencontré par Europe 1. L'Olympique lyonnais affronte son rival marseillais ce dimanche soir à 20h45 dans ce qu'on appelle 'l'Olympico", le choc des olympiques, en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains fans des Gones redoutent un nouveau mauvais résultat...

"Je ne suis pas serein, ça va être dur", concède l'un d'eux. "On y croit encore, mais c'est compliqué", ajoute un autre. C'est en effet "compliqué" parce que l'OL va mal. Le club, sept fois champion de France dans les années 2000, est dernier du classement avec seulement trois points gagnés après neuf journées.

600 supporters lyonnais au Vélodrome

Et depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Fabio Grosso, le réveil des joueurs lyonnais n'a pas vraiment eu lieu avec trois défaites et un match nul en quatre matches. Toutefois, les supporters tiennent à être présents, d'autant que 600 d'entre eux ont été autorisés à assister à la rencontre au stade Vélodrome. "C'est beaucoup trop facile de quitter le bateau quand il commence à tanguer. C'est à ce moment-là qu'il faut être là", estime ce fan de l'OL à Europe 1.

Cet autre Lyonnais montre également son enthousiasme avant le choc : "On sera dans la ville, on supportera le club parce qu'on l'a toujours fait depuis qu'on est tout petit, c'est notre rôle. Il faut rester positif parce qu'on reste l'Olympique lyonnais, l'un des plus grands clubs de France, et on va sortir la tête de l'eau".

"On perd cette passion"

Depuis le départ du président historique Jean-Michel Aulas, l’arrivée de John Textor en tant que nouveau président du club, ou encore les changements d’entraineurs, l'OL enchaîne les défaites en championnat. Alors, chez certains supporters, c’est l’incompréhension et la déception. "Avant, on regardait les matches en direct ou on allait dans les tribunes. Aujourd'hui, je regarde plutôt les replays des actions", regrette ce fan lyonnais.

"On perd cette passion, cette rigueur à aller aux matches et à même regarder les matches à la télé", enchaîne cet autre supporter des Gones. "C'est vrai que je m'investis de moins en moins pour ce club malheureusement, c'est triste", regrette-t-il. Lanterne rouge de Ligue 1, l'OL pourrait être relégué en Ligue 2 mais les supporters refusent pour l’instant d’y penser.