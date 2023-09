«Quand on a de mauvais résultats, on part» : les supporters de l’OL réagissent au départ de Laurent Blanc

Pour les supporters de l'OL, cette mise à pied de Laurent Blanc, n'est pas vraiment une surprise. Avec seulement un point pris en 4 matches et une place de dernier de la Ligue 1, le bilan du champion du monde 1998 était difficilement défendable. Pourtant, beaucoup trouvent la décision sévère. "Je croyais en Laurent Blanc. Il a été entraîneur de l'équipe de France. À Paris, il a gagné des titres. Donc, je ne vois pas pourquoi à Lyon ça n'aurait pas marché. On ne lui a pas laissé assez de temps", a déclaré un supporter de l'Olympique lyonnais.

"Ce n'était pas l'homme de la situation"

"C'est complètement injuste de tout lui mettre sur le dos. Lui, il a été obligé de composer avec les joueurs qu'il avait. C'est pour cela que c'est injuste de le sanctionner", a rapporté un autre supporter au micro d'Europe 1. Pour Nassim, "ce n'était pas l'homme de la situation". "Il était dépassé. Dans tous les clubs, quand on est dernier, en règle générale, on est limogé. C'est le principe : quand on a de mauvais résultats, on part", a ajouté ce dernier.

Des supporters finalement assez enclins à faire confiance au nouveau propriétaire américain, qui aurait déjà approché l'Italien Gennaro Gattuso, un ancien du Milan AC. Hugo, lui, rêve d'un autre Italien pour succéder à Blanc. "À un moment, on a parlé de Thiago Motta. Moi, j'aimerais bien. Ça a été un super joueur et il a eu de bons résultats en tant que coach donc pourquoi pas ?", a proposé un fidèle du club rhodanien.

Le nom du prochain coach de l'OL devrait être connu dans les tous prochains jours, probablement avant dimanche et le match de l'OL face au Havre.