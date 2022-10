Dans le club qui a formé Karim Benzema à Bron, tous le voient Ballon d'Or en mains

REPORTAGE

Lundi soir, Karim Benzema attend la consécration. L’attaquant français du Real Madrid, devrait, sauf énorme surprise, recevoir le 66e Ballon d’Or lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet. Une récompense qui viendrait couronner l’énorme saison de l’attaquant des Bleus, et qui serait aussi une énorme fierté pour les jeunes joueurs du Sporting Club de Bron-Terraillon, dans la banlieue lyonnaise, le club où Karim Benzema a touché ses premiers ballons quand il avait neuf ans.

"Il n'y a que lui qui a fait une saison extraordinaire"

Sur le terrain, ils sont quelques uns à porter le maillot n°9 du Real Madrid. Ici, tout le monde est sûr que Karim Benzema va remporter le trophée, comme Florent, 13 ans. "Il n'y a que lui qui a fait une saison extraordinaire si je puis dire. Il a fait plein de buts, des statistiques de folies. Il a tout gagné, il a servi à son équipe, ça a été un excellent capitaine. Un bon exemple pour son équipe et pour les amener à la victoire."

Parmi les licenciées, une joueuse de 13 ans un peu spéciale : la nièce de Karim Benzema. Safia espère que son oncle sera sacré Ballon d’Or. "Ce serait une fierté, une joie", assure-t-elle. "Ça serait exceptionnel. Il a commencé de rien et il est devenu une grande star. Il jouait de base au ballon comme ça, et puis il s'est retrouvé dans un grand club."

Safia joue en U15, attaquante, au même poste que son oncle. Quand il la voit, tonton Karim lui donne même de précieux conseils. "Des fois il me dit comment frapper, parce que j'arrive pas bien à frapper, comment bien se placer sur le terrain…" Karim Benzema revient parfois au club, dans la plus grande discrétion. S’il le rencontre, le jeune Aymen sait déjà ce qu’il fera. "Je lui dirai, 't'as de la chance dans ta vie et j'aimerais bien être comme toi'". Au club, tous espèrent que l’enfant du pays reviendra bientôt le ballon d’or sous le bras.