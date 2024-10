Olivier de Lagarde et vous - Homophobie dans les stades : «Les décisions sont prises sans consulter les supporters», déplore un ultra du PSG

Face à la persévérance des chants homophobes et des violences dans les stades, les autorités ont décidé de mettre en place une billetterie nominative, tout en assurant que les matches pourraient être arrêtés, semblant susciter un désaccord entre le ministre des Sports et de l'Intérieur. A la suite d'une réunion au ministère de l'Intérieur avec les instances du football français (la FFF et la LFP), le ministre des sports Gil Avérous a demandé, comme ses prédécesseurs, "d'appliquer strictement le protocole Fifa dès qu'il y a un chant homophobe", à savoir une gradation allant de la "suspension du match" puis son "interruption" jusqu'au match déclaré perdu pour l'équipe qui reçoit en cas de chants homophobes.

Invité à réagir dans l’émission Olivier de Lagarde et vous, Julien, un ultra du PSG, déplore le manque de communication entre les instances et les fans. "Toutes les décisions sont prises sans jamais que les supporters ne soient mis dans la boucle", dénonce-t-il. Selon lui, "l’Association Nationale des Supporters n’a même pas été conviée pour discuter". En revanche, il reconnaît que le monde ultra doit aussi "réfléchir à améliorer et modifier certaines choses".