Neymar, Mbappé : Christophe Galtier fait le point sur la forme de ses deux stars

EXCLUSIF

Une semaine après le carton à Lille (7-1), le Paris Saint-Germain a été ralenti pour la première fois de la saison de Ligue 1 par l'AS Monaco, dimanche soir à domicile (1-1). Un match qui a vu un Neymar sauveur du PSG, et un Kylian Mbappé en dedans peu après l'affaire du penaltygate. Dans une interview exclusive accordée aux équipes d'Europe 1 Sport, l'entraîneur Christophe Galtier a évoqué l'état d'esprit de deux de ses trois stars de l'attaque, qui n'ont pas connu la même réussite au Parc des Princes, au début d'un calendrier infernal pour les Parisiens.

"Il ne peut pas y avoir de non-dit"

Depuis le début de la saison, le Brésilien réussit quasiment tout ce qu'il entreprend, et renvoie l'image d'un joueur qui s'éclate sur le terrain. Une image bien éloignée de celle qu'il renvoyait en fin de saison dernière. "Mon objectif est de rendre les gens heureux, et plus un joueur est heureux, plus il est performant", convient le tacticien, au micro de Jacques Vendroux et de Jean-François Pérès.

"Un joueur heureux est toujours une valeur ajoutée à l'équipe", ajoute Christophe Galtier, dressant le parallèle avec un salarié d'une entreprise. "Pour en arriver là, je fonctionne de manière très simple : il ne peut pas y avoir de non-dit, il faut avoir un dialogue direct, franc, avec beaucoup de respect, quelque soit le profil, la carrière et l'âge du joueur", détaille l'entraîneur sur Europe 1. "Le joueur a le droit de tout me dire", poursuit Christophe Galtier. "Je dois arriver à faire en sorte que le joueur puisse s'épanouir au sein du collectif, pour qu'il soit vraiment une valeur ajoutée à l'équipe."

Mbappé "un peu contrarié" par sa blessure

Cette méthode semble fonctionner avec l'attaquant brésilien. Toutefois, son homologue français Kylian Mbappé apparait moins en confiance depuis le début de la saison. Malgré un triplé la semaine dernière à Lille, le numéro 7 parisien a rendu une copie plus brouillonne dimanche soir face à Monaco, manquant un but quasiment tout fait en première période. D'abord heureux de l'avoir vu rester dans le club de la capitale, Christophe Galtier estime que "sa préparation a été différente parce qu'il avait l'obsession de gagner au Trophée des champions. Il était suspendu, et puis il a été un peu contrarié par un petit problème à l'adducteur."

L'entraîneur confie également que la star des Bleus doit digérer son choix de rester à Paris. "C'est un jeune homme, très mature (...) Mais qu'on le veuille ou non, quand vous prenez la décision de rester à Paris avec tout ce que cela engendre, il y a derrière une petite décompression et on a du mal à repartir", analyse l'ancien coach du Losc. "Il n'y a pas eu de retard, mais sa préparation a été différente", appuie Christophe Galtier.