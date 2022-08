Sur Europe 1, le sport c'est tous les soirs !

C’est le grand retour du sport en quotidienne sur Europe 1. Lionel Rosso (vendredi, samedi, dimanche et lundi) et Virginie Phulpin (mardi, mercredi et jeudi) feront vivre des soirées sportives exceptionnelles aux auditeurs d’Europe 1. Ils seront à chaque émission accompagnés des prestigieux consultants de la station et des experts de la rédaction des sports de Canal+ : Jacques Vendroux, Cyrille de la Morinerie, Guy Roux, Jimmy Algerino et Dominique Grimault.

Tous les sports à l'honneur dans Europe 1 Sport

La semaine commencera par un grand débrief de l’actualité sportive du week-end, suivi par une soirée dédiée au rugby le mardi. Le jeudi, Virginie Phulpin fera la part belle à la Formule 1, et Lionel Rosso au football le week-end. Sans oublier les soirées spéciales à l’occasion de la Ligue des Champions.

Football, rugby, tennis, Formule 1, golf, boxe… tous les sports seront à l’honneur, chaque jour dans Europe 1 Sport.