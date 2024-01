NBA Paris Game : spectacle à l'américaine, stars, victoire des Cavaliers de Cleveland... Les fans français conquis

Jeudi soir, l'Arena de Bercy a fait salle comble pour la venue des basketteurs américains de la NBA. Les fans français ont vu les Cavaliers de Cleveland s’imposer devant les Nets de Brooklyn (111-102). C'est la troisième fois de l’histoire que la NBA délocalise un match de la saison régulière en France. Le public parisien voulait du spectacle, il a été servi.

Un "Bonsoir Paris" avec l'accent américain, des pom pom girls et les mascottes des deux équipes. Le temps d'une soirée, l'Arena de Paris-Bercy s'est transformé en salle de basket made in USA, pour le plus grand bonheur des fans. Quitte à débourser de l'argent, beaucoup d'argent, comme cette famille de deux adultes et deux enfants venus de Bourgogne. "C'est un très très gros budget. Pour quatre, on est à 2.600 euros, en étant au sixième rang, donc ça va. On les voit vraiment et c'est exceptionnel", se réjouit le père de famille.

Une pluie de stars

Si le match a été à sens unique en faveur de Cleveland, le show était aussi dans les tribunes. Parmi les stars présentes, Pharrell Williams, Matt Pokora, Kylian Mbappé, David Beckham ou encore les anciens basketteurs de NBA, Tony Parker et Mickaël Piétrus. "C'est un rêve. C'est toujours un plaisir de recevoir la NBA à Paris, surtout pour nos fans ici. Et vive l'année prochaine !", se réjouit le basketteur français.

Il se murmure très fort qu'en 2025, la nouvelle star française de NBA, Victor Wembanyama, viendra disputer deux matchs avec son équipe de San Antonio.