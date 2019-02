NBA : Joakim Noah s'enflamme et réveille Memphis

Le pivot franco-américain de Memphis Joakim Noah a réussi samedi sa meilleure soirée sous le maillot des Grizzlies avec 19 points et 14 rebonds lors de la victoire de son équipe face à La Nouvelle-Orléans (99-90). Noah, arrivé à Memphis en décembre après deux saisons calamiteuses à New York, a profité du départ du pivot espagnol Marc Gasol pour Toronto jeudi, pour voir son temps de jeu grimper à 30 minutes. Il a fini meilleur marqueur de son équipe avec un 8 sur 14 au tir et un sans-faute aux lancers francs (3 sur 3).

Deuxième "double double" de la saison. Noah, meilleur défenseur de NBA en 2013, s'est offert son deuxième "double double" de la saison (deux catégories de statistiques à dix unités et plus), le 194e de sa carrière. Memphis a remporté trois de ses quatre derniers matches, mais reste avant-dernier de la conférence Ouest (23 v-34 d) après avoir gagné un seul match durant un mois de janvier catastrophique.