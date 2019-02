Charlotte Hornets : Tony Parker dépasse les 7.000 passes décisives en NBA

Le meneur français de Charlotte Tony Parker a dépassé le seuil des 7.000 passes décisives depuis ses débuts NBA en 2001, vendredi, lors de la victoire des Hornets face à Memphis (100-92).

17ème joueur à atteindre ce chiffre. Parker, 36 ans, a délivré sept passes décisives face aux Grizzlies et en totalise désormais 7.003 en carrière. Il est devenu, selon son équipe, le 17ème joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre ce chiffre, et seulement le deuxième non-Américain après le Canadien Steve Nash.

