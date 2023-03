Impressionnant aux États-Unis, le nageur français Léon Marchand tête d'affiche des JO de Paris 2024 ?

De son jeune âge, Léon Marchand n'en finit plus d'écœurer la concurrence et d'impressionner les commentateurs américains. Le jeune nageur français âgé de 20 ans, qui fait ses études et s'entraîne aux États-Unis, à l'université d'Arizona State, est un véritable phénomène de la natation comme il a pu le démontrer la semaine dernière en remportant trois titres aux championnats universitaires NCAA et autant de nouveaux records à son actif. Des performances très commentées outre-Manche et qui présagent le meilleur pour le Toulousain d'origine à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

Léon Marchand a notamment réalisé le chrono le plus rapide de l'histoire au niveau universitaire sur le 200 yards brasse, en 1.46:91, conservant son titre NCAA. L'année dernière, il s'était imposé dans un temps bien moins rapide de 1.48:20, preuve que sa progression sur la distance a été fulgurante. Jeudi, le nageur s'était imposé sur le 200 yards quatre nages, en 1.36:34, réussissant là encore le nouveau temps de référence. Mais le Français a fait encore plus fort vendredi en devenant le premier nageur à descendre sous les 3 min 30 (3.28:82) sur le 400 yards quatre nages, remportant de facto le titre.

La star des JO 2024 ?

Il y a chez le jeune nageur de 20 ans, une pluridisciplinarité qui pourrait rappeler l'ancien nageur américain Michael Phelps. Point commun avec ce dernier, l'entraîneur Bob Bowman qui n'était ni plus ni moins que le coach du sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques (28 médailles dont 23 en or, toutes remportées entre 2004 et 2016) et qui a désormais pris sous son aile le Français.

Rigueur, discipline et motivation, Léon Marchand est bien épaulé pour continuer à progresser et accomplir de nouveaux exploits dans les années à venir. Bien que ces records universitaires aient lieu sur des petites distances, le nageur toulousain entend réitérer ces performances en grand bassin. Et il en a les capacités. Durant l'été dernier, Léon Marchand avait réussi l'exploit de décrocher trois médailles lors des Mondiaux de Budapest, dont deux en or sur 200m 4 nages et sur 400m 4 nages. Il était alors devenu le premier nageur français de l'histoire à décrocher trois médailles sur une seule et même compétition mondiale.

L'étudiant en informatique pourrait rééditer cet exploit, voire le battre l'été prochain lors des championnats du monde de natation qui se dérouleront à Fukuoka au Japon. Léon Marchand pourrait ainsi entrer un peu plus dans l'histoire de la natation. De quoi envoyer un message à la concurrence, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024 où le Français pourrait inscrire son nom dans la légende devant son public.