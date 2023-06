Le nageur français Léon Marchand frappe de nouveau un coup en battant le record de France du 200 m brasse

Léon Marchand a battu son propre record de France du 200 m brasse, dimanche à Rennes lors des Championnats de France de natation, et établi au passage la meilleure performance mondiale de l'année, à moins d'une seconde du record du monde. Le Français de 21 ans, nouveau phénomène de la natation française et mondiale, a nagé en 2 min 06 sec 59/100, manquant le record du monde de l'Australien Zac Stubblety-Cook pour 64 centièmes (2 min 05 sec 95/100). Il signe le quatrième meilleur temps de l'histoire sur la distance et améliore de plus de deux secondes son précédent record de France.

"C'était cool !"

"C'était cool ! Je suis parti un peu à fond. J'ai eu un peu de mal aux derniers 50 m, normal", a-t-il déclaré. Son temps suffit donc largement pour réaliser les minima exigés par la Fédération française pour les Championnats du monde dans cinq semaines, mais le Toulousain a déjà annoncé qu'il ne disputerait pas cette course au Japon, le planning des épreuves ne le lui permettant pas.

Les spectateurs de la piscine de Rennes reverront le prodige français dès lundi pour le 200 m nage libre, puis tous les jours jusqu'à la fin de la compétition vendredi.