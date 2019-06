Natation : Florent Manaudou réussit (déjà) son retour à la compétition

Il n'avait pas pris part à un 50m nage libre depuis trois ans : Florent Manaudou, pour son grand retour en compétition, a confirmé qu'il restait l'un des meilleurs en nageant le deuxième temps des séries du 50m dans un temps très prometteur de 21'73, déjà le huitième meilleur chrono de la saison, vendredi à Rome.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 du 50 m n'a été devancé que par le Brésilien Bruno Fratus (21'63), détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année (21'31). "Le temps est bien, je suis content", a déclaré à sa sortie du bassin le nageur français de 28 ans, qui avait abandonné la natation après les JO 2016, s'était ensuite adonné au handball pendant un peu plus de deux ans, avant d'annoncer son retour en mars dernier.

"Trop cool"

"Je voulais juste être dans la bagarre, je me suis entraîné dix semaines pour être dans la bagarre l'année prochaine aux Jeux (olympiques de Tokyo, NDLR), et j'y suis", a-t-il ajouté. "C'est très étrange, j'avais le cœur qui battait fort, je suis content d'être là et de me jauger aux meilleurs. C'est trop cool", a-t-il confié, sourire aux lèvres, après avoir dominé sa série.

Il disputera la finale en soirée à 20h25. Le quadruple champion du monde n'est toutefois pas complètement satisfait de sa performance. Sur la coulée, "je n'avance pas du tout", a-t-il estimé. "Je n'arrive pas à transférer toute la force que j'ai gagnée, je ne suis pas assez souple".