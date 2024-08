Nage en eau libre aux JO de Paris 2024 : l'entraînement de mercredi dans la Seine autorisé

Au cours d'une réunion qui s'est tenue dans la nuit, "World Aquatics a confirmé que l'entraînement des athlètes se déroulera comme prévu le 7 août de 7h30 à 9h30", ont indiqué conjointement la fédération internationale de natation et le comité d'organisation des JO de Paris (Cojo).

Les épreuves doivent se tenir jeudi et vendredi

Les épreuves de nage en eau libre, 10 km dans la Seine lors d'une boucle au départ du pont Alexandre III, doivent se tenir jeudi et vendredi. Mardi, Word Aquatics avait décidé d'annuler la séance d'entraînement en raison de taux d'entérocoques qui étaient au-dessus des seuils. Ce taux de bactéries fécales, avec celui d'E.Coli, sont particulièrement surveillés.

Depuis le début de la compétition, en raison de pluie et d'orages, en particulier les trombes d'eau tombées le 26 juillet au cours de la cérémonie d'ouverture des JO, cinq entraînements ont été annulés et une épreuve reportée d'une journée. Si jamais l'eau était impropre à la baignade pour les épreuves de jeudi et vendredi, les organisateurs ont prévu de déplacer la compétition sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne, site du canoé.