Mort de Niki Lauda : "totalement bouleversé", Alain Prost salue "un seigneur"

Niki Lauda s'est éteint ce lundi à 70 ans, un an après une transplantation pulmonaire, et 43 ans après son terrible accident sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, où sa Ferrari était partie en flammes. Alain Prost, qui l'a côtoyé sur les circuits de F1, lui a rendu hommage.

En 1984, Niki Lauda a devancé Alain Prost d'un demi-point pour le titre de champion du monde de Formule 1, alors que les deux hommes couraient pour la même écurie, McLaren. Affecté par la disparition de l'Autrichien, le Français salue "un seigneur qui ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit dans sa vie, de sa condition, de son accident et qui a toujours avancé". "C'est à peu près 40 ans de ma vie, quelqu'un qui représente beaucoup pour moi", a déclaré Alain Prost à l'AFP. "C'est quelqu'un qui savait différencier le travail et le privé, qui savait vraiment décompresser et qui m'a appris beaucoup par rapport à ça."

L'émotion était aussi palpable chez les anciens employeurs du pilote autrichien. "En tant que partenaire depuis six ans et demi, Niki a toujours été d'une honnêteté et d'une loyauté sans faille", a déclaré Toto Wolff, le patron de Mercedes, chez qui Niki Lauda était président non-exécutif depuis 2012. "Cela a été un privilège de le compter au sein de notre équipe, et très émouvant de voir à quel point c'était important pour lui de contribuer au succès de l'équipe. Niki, tu es tout simplement irremplaçable, il n'y en aura jamais d'autre comme toi", a poursuivi le dirigeant de l'écurie allemande. "Niki restera l'une des grandes légendes de notre sport : il combinait l'héroïsme, l'humanité et l'honnêteté aussi bien derrière un volant que dans la vie".

Ferrari, avec qui Niki Lauda a été champion du monde en 1975 et 1977, a également rendu hommage à son ancien pilote. "Aujourd'hui est un jour triste pour la F1. La grande famille Ferrari a appris avec une profonde tristesse la nouvelle de la mort de son ami Niki Lauda, triple champion du monde, dont deux fois avec la Scuderia. Tu resteras pour toujours dans nos coeurs et dans ceux des tifosi. Ciao Niki", a publié le compte Twitter de l'écurie italienne.

Everyone at Ferrari is deeply saddened at the news of the death of our dear friend Niki Lauda. He won two of his three world championships with us and will always be in our hearts and in those of all Ferrari fans. Our sincere condolences go to all his family and friends.#CiaoNikipic.twitter.com/mbzZBNZiRZ