Mondiaux de natation : à Toulouse, le Capitole s'illuminera en l'honneur de Léon Marchand

Léon Marchand est inarrêtable. Le prodige tricolore continue d'empiler les médailles d'or aux Mondiaux de natation à Fukuoka au Japon. Ce jeudi, il a triomphé sur le 200m 4 nages, obtenant ainsi le cinquième titre mondial de sa jeune carrière, le troisième lors de cette édition 2023. À un an des Jeux olympiques de Paris-2024, le jeune nageur de 21 ans confirme son statut de nouvelle superstar du sport français. Au point de recevoir les honneurs de sa ville de naissance.

"Célébrer notre héros toulousain"

À Toulouse, le Capitole sera illuminé en soirée de vert et de blanc, couleurs du club de Léon Marchand, a annoncé le maire Jean-Luc Moudenc sur Twitter. "Ce soir, le Capitole sera illuminé en vert et blanc, aux couleurs historiques des Dauphins du Toec, meilleur club de France, pour célébrer notre héros toulousain, nageur français le plus titré de l'histoire en championnat du monde !", a-t-il écrit sur le réseau social, rebaptisé X.

Bravo à @leon_marchand pour cette 3e médaille d’or aux mondiaux de natation #Fukuoka2023 !!



Toulouse est la ville de tous les sports et la capitale de la natation française ! ‍♂️



Ce soir le Capitole sera illuminé en vert et blanc, aux couleurs historiques des… — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) July 27, 2023

Parti en 2021 aux États-Unis rejoindre Bob Bowman, ancien entraîneur de la légende de la natation Michael Phelps, Marchand est toujours licencié à Toulouse. Il y a également conservé son entraîneur de toujours, Nicolas Castel, auprès duquel il était revenu nager en juin à la fin de l'année universitaire américaine. Avec cinq médailles d'or, Léon Marchand est d'ores et déjà le Français le plus titré de l'histoire des Mondiaux. À seulement 21 ans.