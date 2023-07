Mondiaux de natation : vainqueur du 200m 4 nages, Léon Marchand remporte une troisième médaille d'or

Le Français Léon Marchand a décroché son troisième sacre lors de ces Mondiaux de natation en dominant le 200 m 4 nages jeudi à Fukuoka (Japon). En s'imposant en 1 min 54 sec 82/100, il signe un nouveau record d'Europe de la distance et devient le seul nageur français détenteur de cinq couronnes mondiales.

Après le 400 m 4 nages au début de ces Mondiaux et le 200 m papillon mercredi, Marchand ajoute une cinquième médaille d'or à son palmarès, un an après ses deux premiers titres, déjà dans le 200 m 4 nages et le 400 m 4 nages. Il l'a emporté devant deux Britanniques : Duncan Scott, deuxième et relégué à plus d'une seconde, et Tom Dean.

36 centièmes de mieux que Cseh en 2008

Une fois de plus, le Toulousain de 21 ans, élève de Bob Bowman, l'ancien mentor de la légende Michael Phelps, a fait la différence grâce à des coulées supersoniques, où il a à chaque fois créé des écarts impressionnants avec ses concurrents. Il a profité de cette finale pour battre, pour la quatrième fois de sa carrière, le record de France de la distance, et s'est également emparé du vieux record d'Europe du Hongrois Laszlo Cseh.

Marchand a fait 36 centièmes de mieux que les 1 min 55 sec 18/100 réalisés par Cseh lors des championnats du monde 2008 de Rome, il y a quinze ans.