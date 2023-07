Toulouse : une femme violemment agressée à coups de tesson de bouteille par quatre mineurs

Alors qu'elle rentrait de soirée en compagnie de trois amis, cette jeune femme âgée de 19 ans était à mille lieues d'imaginer qu'elle se réveillerait totalement défigurée. Comme le rapporte La Dépêche du midi, une violente altercation a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur la place du capitole à Toulouse. Une bande de quatre jeunes, deux garçons et deux filles âgés de 14 à 17 ans, ont alors pris à partie la jeune femme en question, tabassée à coups de tesson de bouteille. Son compagnon a, lui aussi, été agressé.

Selon le quotidien local, la rixe a pris une telle ampleur que les caméras de vidéosurveillance l'ont repéré avant d'avertir la police municipale qui s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les forces de l'ordre ont ainsi découvert la victime, le visage couvert de sang et présentant des plaies dans le dos, sur la nuque et derrière l'oreille.

Cette dernière s'est d'ailleurs exprimée sur Twitter où elle a posté quelques photos saisissantes qui témoignent de son agression. "Je vous mets en commentaire les photos de mon corps pour que vous vous rendiez compte de la gravité des choses. J'espère que la justice sera faite", a-t-elle réagi.

je suis là femme de 19ans et je tiens à tous vous remercier pour cette vague de soutiens après ce drame, je vous met en commentaire les photos de mon corps pour que vous vous rendez compte de la gravité des choses, j’espère que justice sera faite https://t.co/ASZLriMhdZ — nissan (@_a_nissan) July 20, 2023

Des circonstances qui restent à éclaircir

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a de son côté dénoncé une "violence sauvage et barbare, inacceptable" et a tenu à "apporter [son] soutien à cette jeune femme et son compagnon", tout en saluant la réactivité de la police municipale toulousaine. Le premier édile avait lui-même été victime d'une agression lors de la fête de la musique.

Je salue la Police municipale de Toulouse pour sa… https://t.co/Fm3PS6sNBb — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) July 21, 2023

Selon La Dépêche, les motifs de l'altercation restent à éclaircir. Mais il semblerait que les quatre agresseurs aient formulé de propos désobligeants à propos de la tenue vestimentaire de la jeune femme agressée. Le ton est ensuite monté, déviant rapidement sur bagarre générale. Le quotidien indique également que le quatuor suspect était déjà défavorablement connu des services de police. Une mineure de 17 ans, soupçonnée d'être l'agresseuse principale, a été interpellée puis incarcérée. Les trois autres ont été déférés jeudi après-midi auprès du parquet pour mineurs de Toulouse.

La victime s'est, quant à elle, vue prescrire neuf jours d'ITT. Et ses blessures ont nécessité près de 50 points de suture, indique La Dépêche. La jeune femme pourrait conserver certains stigmates de cette agression, à vie.