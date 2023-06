INFO EUROPE 1 - Agression de Jean-Luc Moudenc : un des interpellés présent lors des manifestations à Sainte-Soline

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a été agressé ce mercredi soir lors de la fête de la musique. Sur Twitter, l'édile indique avoir été pris à parti par "des membres de l'ultra gauche". Six personnes ont été interpellées et, selon les informations d'Europe 1, deux d'entre elles sont défavorablement connues des services de police. Ils appartiennent à la mouvance anarcho- autonome, connus pour avoir organisé des blocages d’universités. L'un d'entre eux, Jules R., âgé de 24 ans et originaire de Poitiers, était même présent lors des événements du mois de mars dernier à Sainte Soline contre les projets de méga-bassines.

Les six individus, placés en garde à vue

Ces six individus sont passés à l'action en marge d'un rassemblement pour les Soulèvements de la Terre, collectif écologiste dissous en Conseil des ministres le matin même.

Pris à parti avec mes collègues élus, ce soir, lors de la fête de la musique par des membres de l'ultra gauche, retrouvez ma réaction. ⤵️ pic.twitter.com/lMadKFObFm — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) June 21, 2023

Le maire de Toulouse déambulait avec ses adjoints dans la ville rose lorsque le groupe a été ciblé par des jets de bouteilles en verre et de poubelles. Ils ont été placés, dans la foulée en garde à vue.