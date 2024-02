Mondiaux de biathlon : la France en bronze lors du relais masculin

La France, tenante du titre, a décroché la médaille de bronze lors du relais masculin, remporté par la Suède devant les favoris norvégiens samedi à Nove Mesto. La Norvège tenait sa médaille d'or jusqu'au dernier tir, complètement manqué par Christiansen, et a dû se contenter de l'argent, en battant de justesse les Français Éric Perrot, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet.

Une dixième médaille dans ces mondiaux pour la France

Les Bleus ont connu un début de course très difficile, allant trois fois sur l'anneau de pénalité lors des deux premiers relais d'Éric Perrot et de Fabien Claude. Mais Émilien Jacquelin, puis Quentin Fillon-Maillet, ont relancé les espoirs tricolores au prix d'une très belle remontée, plaçant la France à la deuxième place à la sortie du dernier tir debout. Le dernier relayeur norvégien Vetle Sjaastad Christiansen est passé au travers de son dernier tir, et a laissé filer l'or en s'infligeant trois tours de pénalité.

Mais le médaillé de bronze du sprint et de la poursuite s'est rattrapé sur les skis pour reprendre "QFM" et aller chercher l'argent au terme d'un long sprint. Annoncé comme les grands favoris avec trois titres lors des épreuves individuelles, dont deux triplés, les Norvégiens ratent l'occasion d'offrir un 20e titre mondial à Johannes Boe, qui lui aurait permis d'égaler le record de son glorieux compatriote Ole Einar Bjoerndalen. Les Français empochent eux une 10e médaille (5 en or), quelques heures après le sacre des femmes lors du relais féminin.