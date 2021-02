Biathlon : le Français Emilien Jacquelin conserve son titre mondial de la poursuite

Le Français Emilien Jacquelin a conservé son titre mondial de la poursuite, dimanche aux Championnats du monde de biathlon à Pokljuka. Jacquelin, qui a devancé le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Johannes Boe avec un magnifique 20/20 derrière la carabine, s'offre une deuxième médaille en Slovénie après le bronze glané lors du sprint vendredi et le sixième de sa carrière aux Mondiaux.





EMILIEN JACQUELIN CHAMPION DU MONDE !!!



Le Français conserve son titre sur la poursuite.#lequipeBIATHLONpic.twitter.com/FKuW68tIYB — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 14, 2021

Tirs debout supersoniques

Il s'agit du quatrième podium pour la France et le premier titre depuis le début de la compétition pour les Bleus après l'argent de Simon Desthieux (sprint hommes) et d'Anaïs Chevalier-Bouchet (sprint dames) et le bronze de Jacquelin sur le sprint. Parti avec 13 secondes de retard, Jacquelin (25 ans) a basculé en tête après le premier tir couché en compagnie de Johannes Boe avant de se retrouver seul en première position à la suite de son deuxième passage sur le pas de tir, en profitant d'une erreur du leader de la Coupe du monde. Il a ensuite creusé l'écart grâce à des tirs debout supersoniques.

Jacquelin a ainsi confirmé qu'il était l'homme des grands rendez-vous et qu'il excellait dans les courses à confrontation directe puisque ses deux succès sur le circuit ont été acquis à chaque fois en poursuite aux Mondiaux. Il devient le deuxième Français à conserver sa couronne mondiale dans cette spécialité après son idole Martin Fourcade. Derrière Jacquelin, les Bleus ont été encore aux avant-postes, Quentin Fillon-Maillet terminant quatrième et Simon Desthieux cinquième.