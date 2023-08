Mondial de football féminin : face au Panama, les Bleues veulent confirmer après le succès contre le Brésil

Faire d’un match référence, un tremplin vers le titre mondial. Voici l’objectif de l’équipe de France féminine à l’heure d’affronter le Panama ce mercredi à 12 heures pour leur troisième et dernier match de poule dans ce Mondial 2023. Le triste nul inaugural face à la Jamaïque (0-0) semble déjà loin derrière après le succès convaincant de la troupe d'Hervé Renard samedi dernier face au Brésil (2-1).

Les Bleues veulent donc surfer sur la vague du succès. "J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties en sélection. Des choses nouvelles. Juste avant le match du Brésil, on était vraiment toutes déterminées, on se regardait, on se parlait. Et pour celui face au Panama, on aura le même état d'esprit", assure l'attaquante Kadidiatou Diani.

"On ne peut plus décevoir"

Sur le papier, mettre les mêmes ingrédients ce mercredi face à la sélection d'Amérique centrale devrait suffire pour l'emporter ce mercredi à Sydney. Mais dans cette édition 2023 de la Coupe du monde féminine, particulièrement riche en surprise, la milieu de terrain Kenza Dali se méfie. "Il va falloir faire très attention car le plus dur, après une grosse performance, c'est de réitérer. On ne peut plus décevoir, entre guillemets, donc ça rajoute une pression sur les épaules", reconnaît la joueuse d'Aston Villa.

La France reste tout de même maitresse de son destin puisqu'une victoire ou un match nul lui ouvrirait, quoi qu'il arrive, les portes des 1/8e finale.