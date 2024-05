Roland-Garros : le double finaliste Dominic Thiem dit adieu à la compétition et prend sa retraite à la fin de la saison

Dominic Thiem ne jouera plus à Roland-Garros: le double finaliste 2018 et 2019 qui prendra sa retraite à l'issue de la saison a été éliminé mercredi au deuxième tour des qualifications par le Finlandais Otto Virtanen (156e mondial) 6-2, 7-5. Malgré ses états de service, l'Autrichien de 30 ans n'avait pas reçu d'invitation pour le tableau principal cette année et devait décrocher sa place en passant par les qualifications. Néanmoins, une petite cérémonie a été organisée sur le court Suzanne-Lenglen pour ses adieux.

Sous l'ovation du public, il a reçu des mains de la directrice du tournoi Amélie Mauresmo un trophée: une coupe verticale sous verre des différentes couches de roches utilisées pour la fabrication des courts de Roland-Garros. Sous le coup manifeste de l'émotion, Thiem s'est un peu emmêlé les souvenirs lors de son petit discours, affirmant que Roland-Garros resterait le tournoi du Grand Chelem où il a obtenu ses "meilleurs résultats"... oubliant son titre à l'US Open 2020.

De grandes victoires à Roland-Garros

"Merci pour ce merveilleux au revoir. j'ai vraiment une relation particulière avec ce tournoi. Dès la deuxième année où j'ai joué ici, je suis allé en finale chez les juniors et ensuite j'ai construit petit à petit un lien magnifique avec le tournoi et le public", a-t-il déclaré. "J'ai eu tant de bons résultats, de bons souvenirs et de bons moments sur ces courts. J'ai aimé chacune des éditions auxquelles j'ai participé. Merci pour tous ces souvenirs, je ne les oublierai jamais", a-t-il ajouté après qu'une petite vidéo illustrant certains de ses grands moments à Roland-Garros, et notamment ses victoires contre Novak Djokovic (en demi-finales 2019 et en quarts 2017) a été diffusée sur les écrans géants du court.

Ancien N.3 mondial retombé au 131e rang cette semaine, Thiem n'a plus passé le premier tour du tableau principal de Roland-Garros depuis son quart de finale en 2020. Il avait dû s'éloigner des courts mi-2021 du fait d'une déchirure des ligaments au poignet droit et n'a depuis jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, sombrant en 2022 dans les profondeurs du classement (352e).