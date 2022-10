Exploration en Arctique : «Cette mission est l'aventure de ma vie», se projette Alban Michon

"L'explorateur de l'extrême" va se lancer dans un périple des plus périlleux. Alban Michon, explorateur des zones polaires, se prépare à passer six mois en Arctique... sous la banquise. C'est à l'intérieur d'une base de vie ressemblant à une navette spatiale que l'homme envisage de relever ce défi. Celui qui vient de sortir un livre intitulé L'école des explorateurs, un manuel à l'usage du grand public qui relate les différences ses aventures, a pour objectif de "faire une saison avec la glace, de vivre avec elle."

"À l'âge de 22 ans, j'avais une école de plongée sous glace à Tignes. Pendant 15 ans, j'ai géré cette école et à force de plonger sous la glace, j'ai trouvé cet univers magique et poétique", justifie Alban Michon au micro d'Europe 1 Sport, avant de poursuivre : "Cette mission est l'aventure de ma vie".

Un départ fin 2025

C'est donc à bord d'une capsule qui pourrait faire penser à celle de l'ISS dans l'espace, que l'explorateur prévoit de réaliser cette aventure extrême. Le départ pour l'Arctique est prévu pour fin 2025. La capsule, déjà construite, mesure 24 mètres de long pour 2 mètres 30 de large. Transportable, modulable et évolutif, il s'agit d'une base sous-marine qui aura une durée de vie d'environ 20 ans.

"Ce sont des modules qui s'emboîtent, et qui peuvent évoluer un peu comme des Legos", a décrit l'instigateur de la mission. L'habitacle pourra accueillir quatre personnes, notamment des climatologues, des ingénieurs, ou encore des astronautes pour leur expérience. Et pourquoi pas le Français Thomas Pesquet, c'est du moins une des volontés de l'explorateur.

Une mission pour faire avancer la science

Pour cette mission, deux objectifs seront recherchés. Le premier est d'ordre scientifique. Le second d'ordre numérique. "Nous voulons travailler sur la biodiversité", explique celui qui parle de la capsule comme d'un "centre de recherche." "Il y a un changement rapide, brutal, surtout en Arctique", alerte Alban Michon. Et pour cause, la température en Arctique se réchauffe quatre fois plus vite qu'ailleurs dans le monde.

En se rendant sur place, l'explorateur souhaite "comprendre le dérèglement climatique afin de lutter contre". "La banquise de l'Arctique disparaîtra l'été si on ne fait rien maintenant. Il y a des solutions pour éviter ces catastrophes", justifie-t-il. Une mission qui sera donc cruciale pour mieux comprendre les enjeux du réchauffement climatique. Avec ce périple de six mois, l'amoureux de la banquise espère pouvoir "faire bouger les lignes", lui qui voit en la glace "une histoire racontée".