L'Arctique, zone de tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis

La question du pôle nord pourrait devenir un enjeu stratégique de taille. La fonte des glaces donne accès à de nouveaux gisements d’hydrocarbures et ouvre également de nouvelles routes maritimes. Une dizaine de pays qui bordent cette zone se retrouvent ce mercredi pour deux jours en Islande pour un Conseil de l’Arctique.

Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, devraient s'y rencontrer pour la première fois. S'ils n'ont pas de gros désaccords sur les questions environnementales ou le secours en mer, sur le plan militaire, c’est une autre affaire.

L'Arctique, chasse gardée de la Russie ?

Du côté des Russes, c'est un peu comme s'ils avaient affiché une pancarte "Arctique chasse gardée". Moscou y a doublé le nombre de bases militaires en 15 ans, et Sergueï Lavrov a affirmé récemment que l'Arctique, c'était "leurs terres et leur territoire". C’est surtout leur machine à cash : la moitié du budget de l’État vient des immenses champs pétroliers et gaziers du grand nord.

Mais Alexandre Thaite, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, reste persuadé que, malgré la fermeté affichée, la Russie n’a aucun intérêt à froisser ses voisins. "L'avenir de l'équilibre financier de la Russie est bien en Arctique. En fait, aujourd'hui, la Russie va surtout sortir son gaz et son pétrole par des méthaniers brise-glace, des tankers brise-glace qu'elle est en train de construire. Donc elle a besoin de relations pacifiées pour sortir ce gaz et ce pétrole, qui sont indispensables à son économie", explique le chercheur.

Les Américains appellent à ne pas militariser l’Arctique. Ce n’est a priori pas une question de sécurité, mais de liberté de circulation. En effet, en prenant le contrôle de la zone, Moscou pourrait instaurer un droit de passage aux navires de commerce tentés par la route du grand nord.