Médaillée de bronze, la basketteuse Valériane Vukosavljević était enceinte pendant les JO

C'est un petit événement dans le monde du sport. On l'a appris après la fin des Jeux olympiques de Tokyo : une joueuse de l'équipe de France de basket, Valériane Vukosavljević, médaillée de bronze, était enceinte de trois mois et demi pendant le tournoi. Sa maternité est un choix assumé, une envie de couple qu'elle avait en tête depuis plus d'un an. Mais lorsqu’elle a appris la nouvelle, juste avant les jeux, Valériane Vukosavljević n'a rien voulu changer à sa façon de jouer ni de s'entraîner.

"J’étais au meilleur de mon basket"

La joueuse s'est juste confiée à son staff médical, à sa sélectionneuse Valérie Garnier et à quelques joueuses. Les autres, elles, n'ont rien remarqué. "Ça a même surpris mes quelques copines qui étaient au courant parce qu'elles se demandaient, en me voyant jouer, si j’y pensais", confie auprès d’Europe 1 Valériane Vukosavljević. "Je n'y pensais pas du tout et c'était beaucoup mieux comme ça. J’étais au meilleur de mon basket. Un médecin m'a dit qu'il ne m’avait jamais vu autant en forme, autant épanouie sur un terrain. J'ai pris énormément de plaisir à faire ces compétitions", assure la joueuse.

Equilibrer carrière sportive et maternité

Désormais, Valériane Vukosavljević veut continuer à s'entraîner tant qu'elle le pourra avant de prendre son congé maternité, en accord avec son club, Basket Landes, qui était au courant de son projet dès le départ. À travers sa prise de parole, la basketteuse espère inspirer d'autres sportives. "Beaucoup de mes coéquipières me disent qu’elles ne feront pas d’enfant pendant leur carrière, d'autres qu’elles souhaiteraient une petite pause pour une maternité. Oui, c'est possible !", martèle Valériane Vukosavljević.

Elle l’assure, sa maternité ne sera pas un frein pour sa carrière. Pour preuve, elle aimerait revenir sur les parquets dès l'année prochaine pour le Mondial de basket en Australie.