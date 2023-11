Masters 1000 de Paris : Rune-Djokovic en quarts de finale, remake de la finale 2022

Holger Rune, tenant du trophée et N.7 mondial, défiera vendredi le N.1 mondial Novak Djokovic en quarts de finale du Masters 1000 de Paris, dans un remake de la finale 2022 remportée par le jeune Danois. Pas en grande forme depuis l'été américain, Rune tient solidement son rang dans la salle parisienne pour l'instant : en huitièmes de finale jeudi soir, il a écarté sans encombre l'Allemand Daniel Altmaier (54e) sur un double 6-3 en 1h20 min.

Djokovic visiblement pas dans son assiette

Malade depuis quelques jours, Djokovic a lui peiné pour se débarrasser du Néerlandais Tallon Griekspoor (23e) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 en plus de deux heures et demie. "Je suis tellement impatient", sourit Rune, désormais accompagné par Boris Becker. "Je regarde toujours le tableau (avant un tournoi), ce qui peut arriver. J'ai fait deux très bons (premiers) matches, je me sens de mieux en mieux sur le court et je suis prêt pour ce gros challenge."

Il y a un an, Rune avait signé une série de cinq victoires consécutives face à des joueurs du top 10, dont Djokovic en finale, pour s'offrir son premier trophée en Masters 1000. "J'avais joué le meilleur tennis de ma vie", se souvient le jeune Danois.

Rune (20 ans) court toujours après une qualification pour le Masters qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison mi-novembre à Turin (Italie). Il occupe actuellement la dernière place qualificative, devant Hubert Hurkacz, également en quarts de finale à Paris.