Masters 1000 de Paris : Djokovic se venge de Rune et reste dans la course pour un 7e titre

Dans un remake de la finale 2022 remportée par Holger Rune, le N.1 mondial Novak Djokovic, visiblement en meilleure forme que la veille, a pris sa revanche sur le jeune Danois en quarts de finale du Masters 1000 de Paris vendredi.

Rattrapé dans la semaine par un "virus à l'estomac" qui l'a considérablement affaibli mais apparu plus fringant qu'au tour précédent, Djokovic a néanmoins été poussé dans ses retranchements par Rune (7e), désormais accompagné par Boris Becker : le Danois de 20 ans a écarté une balle de match dans le deuxième set et étiré la rencontre en trois manches avant de céder 7-5, 6-7 (3/7), 6-4 en pas loin de trois heures. Vingt-quatre heures plus tôt, manifestement souffrant, le Serbe de 36 ans s'en était sorti de justesse face au Néerlandais Tallon Griekspoor (23e) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4.

Pour une place en finale, Djokovic, déjà sextuple vainqueur du tournoi parisien, un record, affrontera samedi le N.5 mondial Andrey Rublev, victorieux 4-6, 6-3, 6-1 d'Alex De Minaur (13e) à 1h du matin. Pour se faire une idée de la tâche qui attend le Russe: le N.1 mondial n'a plus perdu de match depuis l'épique finale de Wimbledon arrachée par Carlos Alcaraz et n'est plus qu'à deux victoires d'un 40e titre en Masters 1000. L'autre demi-finale oppose Stefanos Tsitsipas (6e) à Grigor Dimitrov (17e).

Djokovic "vraiment mieux"

"Je ne savais pas comment j'allais me sentir après le match d'hier (jeudi). C'était vraiment mieux. Pas terrible au début, mais au fil du match, j'ai senti que j'avais plus d'énergie", a décrit "Djoko". "C'est un signe positif avant la demi-finale de demain (samedi)." "C'était important pour moi d'avoir de bonnes sensations", a-t-il ajouté. "J'espère juste garder ce niveau d'énergie et bien performer."

Service perdu sur l'unique balle de break, synonyme de balle de set, à laquelle il a été confronté dans la première manche, Rune n'a pas seulement évité un scénario comparable dans la deuxième (à l'exception d'un échange de breaks précoce), quand, à 5 jeux à 4, le N.1 mondial a obtenu une première balle de match, mais il a égalisé à un set partout au tie-break.

De retour d'une pause fraîcheur aux vestiaires dont il est coutumier, Djokovic a rapidement remis les pendules à l'heure dans la manche décisive en breakant dès le troisième jeu et a fini par se venger de Rune. "C'était un match très similaire à celui de l'année dernière. J'avais un break d'avance (avant de perdre en finale en 2022, ndlr), ça m'a traversé l'esprit quand j'étais devant (vendredi soir), les souvenirs sont remontés, mais (...) j'ai réussi à rester calme", a-t-il raconté. "C'est une super victoire pour moi." Avec Rune, "on a un tennis très similaire, c'est comme jouer face à un miroir", a-t-il décrit.

Il y a un an, la pépite danoise avait signé une série de cinq victoires consécutives face à des joueurs du top 10, dont Djokovic en finale, pour s'offrir son premier trophée en Masters 1000.

Zverev et Rune au Masters

Dans la salle parisienne, "Nole" est de retour à la compétition après un mois et demi de pause post-24e trophée du Grand Chelem conquis à l'US Open en septembre, record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé. Dans la foulée de son triomphe à New York, il avait fait une incursion victorieuse en Coupe Davis. Avec les résultats du jour, le casting pour le Masters de fin de saison à Turin (Italie) mi-novembre est finalisé. Alexander Zverev et Rune empochent pour de bon les deux derniers billets.

Comme en 2022, Tsitsipas est au rendez-vous du dernier carré, en l'occurrence sans avoir perdu de set en chemin, après sa victoire 6-3, 6-4 aux dépens de Karen Khachanov (15e) - la 300e de sa carrière sur le circuit ATP. Le Grec de 25 ans sait depuis la veille que sa qualification pour le Masters est entérinée. "Mon jeu a atteint un niveau intéressant aujourd'hui (vendredi), meilleur que ces derniers jours", a-t-il apprécié.

Tombeur du N.3 mondial Daniil Medvedev au deuxième tour au bout d'un duel de haut vol, Dimitrov s'est lui débarrassé de Hubert Hurkacz (11e) 6-1, 4-6, 6-4, contrariant les derniers espoirs de qualification du Polonais pour le Masters, néanmoins en bonne position pour être le premier remplaçant. Récent demi-finaliste à Chengdu (Chine) et au Masters 1000 de Shanghai, quart-de-finaliste à Pékin entre les deux, le Bulgare de 32 ans confirme sa belle forme du moment.