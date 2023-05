Masters 1000 de Rome : Fils et Garcia déroulent, Gasquet se heurte à un mur

Bruyamment soutenu par le public, l'espoir français Arthur Fils a remporté mercredi à Rome son premier match en Masters 1000 pour se hisser au deuxième tour, contrairement à son chef de file Richard Gasquet qui a été bien terne. Chez les femmes, Alizé Cornet s'est également qualifiée pour le deuxième tour.

Au total, quatorze Français (douze hommes et deux femmes) sont en lice au Foro Italico. Cinq sont passés au deuxième tour (Cornet, Fils, Alexandre Müller, Arthur Rinderknech et Grégoire Barrère), trois ont été battus et six entreront en lice jeudi (Caroline Garcia, Jérémy Chardy, Quentin Halys, Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Corentin Moutet).

Ça passe (Fils, Müller, Rinderknech, Barrère, Cornet)

À 18 ans, Fils (119e mondial) a mis 2h09 pour battre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (105e) 6-1, 1-6, 6-4 et ainsi décrocher une première victoire en Masters 1000. Le tout, comme s'il était à la maison devant un public acquis à sa cause et qui l'a fait savoir. La rencontre a été brièvement interrompue par la pluie en toute fin de deuxième manche alors que le Français était "en train de perdre le fil", a-t-il reconnu sur Eurosport.

Durant cette interruption, son coach Laurent Raymond a tenté de le remettre sur les rails en insistant pour qu'il reprenne "la tactique du début". "Je l'ai à peu près respectée... mais pas complètement !(rires) À la fin, j'ai frappé puis s'est passé", a commenté le Français. La tâche sera bien plus compliquée au prochain tour contre l'enfant terrible du circuit, le Danois Holger Rune (7e). "Ça va être un gros match, a salivé Fils. Je suis content de le jouer, surtout si le public m'aide comme ça, ça va être vraiment incroyable". Comme lui, Alexandre Müller (100e mondial et issu également des qualifications), a remporté mercredi à Rome son premier match en Masters 1000.

Mais, pour le joueur de 26 ans, la victoire a été bien plus aisée face au Britannique Kyle Edmund (473e et bénéficiaire d'un classement protégé) qu'il a écarté 6-1, 6-3. Il retrouvera sur son chemin un autre Britannique, bien plus coriace a priori, en la personne de Cameron Norrie (13e).

Rinderknech de retour

Retour gagnant pour Arthur Rinderknech (89e) qui a battu l'Italien Flavio Cobolli (183e) 6-4, 6-3 après des mois à soigner covid, mononucléose et pubalgie. Le Français de 27 ans, ex-42e mondial, affrontera au deuxième tour le Norvégien Casper Ruud (4e). Il n'avait remporté qu'un seul match dans le circuit principal (hors United Cup) depuis le début de l'année, au premier tour à Montpellier en février, pour sept défaites. Il n'avait plus rejoué depuis son abandon dans le premier set au premier tour à Miami en mars.

Victoire également de Grégoire Barrère (63e) face à l'Américain Brandon Nakashima (47e) 6-3, 6-3. Au prochain tour, Barrère affrontera le Russe Karen Khachanov (11e). Dans le tableau féminin, Cornet (64e) a battu la Tchèque Tereza Martincova (95e) 7-6 (7/2), 6-4.

Ça casse (Gasquet, van Assche, Lestienne)

Richard Gasquet, 44e mondial et N.1 français, a été dépassé par le Chinois Yibing Wu (57e) 3-6, 6-3, 6-3. Profitant des nombreuses fautes directes de son adversaire, Gasquet a réussi deux fois le break pour remporter la première manche. Mais c'est bien Wu qui a dicté la marche de la partie: en ajustant ses coups à partir du début du deuxième set, le Chinois a mis la main sur le duel. Il a réussi le break pour mener 3-1 puis a aligné cinq jeux d'affilée à partir de 4-3 pour égaliser à un set partout et se détacher 3-0 dans la manche décisive.

Le Français de 36 ans a passé ses nerfs sur sa raquette, fracassée au sol, et a stoppé l'hémorragie en remportant le quatrième jeu du troisième set. Mais il n'est jamais parvenu à refaire son retard ni même à inquiéter Wu. De leur côté, Luca van Assche (85e) a été battu par l'Argentin Tomas Etcheverry (61e) 7-6 (9/7), 6-3, et Constant Lestienne (70e) a abandonné après la perte du premier set (6-1) face au Serbe Laslo Djere (62e).