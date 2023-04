Masters 1000 de Monte-Carlo : Gasquet out, Thiem et Warwinka de retour, le bilan de la journée

"C'est un bonheur d'être ici…": Wawrinka (90e mondial) ne cachait pas sa joie après sa victoire 5-7, 6-3, 6-4 sur le Néerlandais Tallon Griekspoor (35e) au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Suisse de 38 ans avait écrit l'une des belles pages de sa longue carrière sur les courts de la Principauté en 2014 lorsqu'il y avait battu en finale Roger Federer. Mais depuis 2017, il n'y avait plus dépassé le deuxième tour et, après deux saisons gâchées par des blessures, il tente de retrouver son meilleur niveau.

"Aujourd'hui, toute victoire est importante (…) Physiquement, je vais bien et mon niveau est assez élevé. Je suis capable de battre beaucoup de joueurs, je dois juste jouer mon jeu", a commenté le triple vainqueur en Grand Chelem.

Le retour de Berrettini ?

De son côté, Berrettini a décroché aux dépens de l'Américain Maxime Cressy (40e) dominé 6-4, 6-2, sa première victoire en Masters 1000 en plus d'un an. Finaliste de Wimbledon en 2021, l'Italien de 26 ans n'avait encore jamais remporté de match sur la terre battue monégasque lors de ses deux précédentes participations, en 2019 et 2021. L'an dernier, il s'était fait opérer du poignet en mars et avait manqué la saison sur terre battue.

"Après l'opération, je n'étais pas sûr de pouvoir revenir du tout. Mais aujourd'hui, le niveau était là", a-t-il reconnu. "Quand on se blesse à plusieurs reprises, il faut beaucoup d'énergie pour revenir. A un moment donné, je n'en avais plus. Alors je suis très heureux d'être là, je me sens bien, j'ai refait le plein d'énergie et je suis prêt à y aller", a-t-il assuré. Sa dernière victoire en Masters 1000 remontait à Indian Wells 2022 où il avait battu Lloyd Harris au troisième tour avant de céder face à Miomir Kecmanovic en huitièmes de finale. Dans la foulée, il s'était fait opérer.

Bonzi, ça passe

Benjamin Bonzi (48e) s'est quant à lui défait de l'Espagnol Bernabe Zapata (41e) 6-1, 7-5 et retrouvera au deuxième tour le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (3e). "Il a gagné deux fois ici, il joue très bien ici, mais ça reste pour lui un premier match sur terre (de la saison), ce ne sont pas forcément les plus simples, donc on verra !", a commenté Bonzi, optimiste.

L'inattendu Russe Ivan Gakhov (198e), issu des qualifications, s'est offert un tour de prestige : en battant lundi l'Américain Mackenzie McDonald (52e) 7-6 (8/6), 2-6, 6-3, il s'est ouvert la voie d'un deuxième tour de Masters 1000, mardi, face au numéro 1 mondial et grand favori du tournoi Novak Djokovic.

Ça casse

Gasquet (43e) a été débordé par Thiem (106e) qui s'est imposé 6-1, 6-4. Le bras de fer aura duré deux jeux: 23 minutes après le début de la partie, Thiem a converti sa huitième balle de break pour mener 2-0 et faire céder la défense de Gasquet. "Mon jeu lui convient assez bien car je joue assez lifté et quand ma qualité de balle n'est pas très bonne, comme ce soir, et que les balles sont lourdes, il est très avantagé avec sa puissance. Il m'a mis assez vite sous l'eau", a analysé Gasquet avant de résumer: "J'ai perdu contre plus fort".

Double finaliste à Roland-Garros (2018, 2019) et lauréat de l'US Open 2020, Thiem signe ainsi sa troisième victoire de la saison. L'Autrichien tente de revenir à son meilleur niveau après dix mois d'absence (entre 2021 et 2022) pour soigner une blessure au poignet. Sa dernière victoire dans un tournoi Masters 1000 remonte à mai 2021 lorsqu'il avait battu Marton Fucsovics pour son entrée en lice à Rome. Il avait ensuite chuté face à Lorenzo Sonego. A Monte-Carlo, il n'avait plus joué un deuxième tour depuis 2019.