Marc Lièvremont sauvé à 500m au-dessus du sol à La Réunion

Marc Lièvremont s'est fait une grosse frayeur ce lundi à la Réunion, alors qu'il faisait du parapente. Retrouvé suspendu dans le vide à plus de 500m du sol, simplement accroché à une branche, il a été sauvé par les gendarmes de l'île. Une situation extrême dont il se sort avec de simples égratignures.

Suspendu à plus de 500m du sol

Un simple vol de loisir a rapidement viré au cauchemar. L'ancien troisième ligne du XV de France, s'est élancé d'une falaise de plus de 900m de haut dans le sud de l'île de la Réunion vers 9h ce lundi matin. Seulement, il ne s'éloigne pas suffisamment de la paroi rocheuse au moment du décollage et sa toile se prend dans la végétation. La situation devient chaotique car il se retrouve accroché à un buisson, les pieds dans le vide à plus de 500m au-dessus du sol.

Par chance, un passant témoin de la scène donne directement l'alerte. Immédiatement, l'hélicoptère du PGHM décolle avec à son bord, l'adjudant-chef Sylvain Berger. À son arrivée sur place, le gendarme comprend que l'opération s'annonce périlleuse, comme il l'explique au micro d'Europe 1. Hélitreuillés, ils n'ont pu se placer à proximité du parapentiste afin "de ne pas lui regonfler la voile et qu'il chute dans le rempart, mais à une centaine de mètres sur la droite". Encordés dans le rempart, ils ont donc pu progresser jusqu'à Marc Lièvremont. Une fois l'ancien rugbyman atteint, les secouristes l'ont sécurisé et ont pu le faire remonter jusqu'à que l'hélicoptère les récupère.

Une frayeur qui a eu raison de la passion de Marc Lièvremont pour le parapente. "J'ai eu vraiment de la chance. J'ai brûlé un joker et je n'en aurai peut-être pas deux"a, -t-il confié à nos confrères du Parisien, avant d'ajouter qu'il n'est "pas sûr d'en refaire un jour".