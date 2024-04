Marathon de Paris 2024 : date, horaires, parcours... Tout ce qu'il faut savoir sur cette édition édition

Le 7 avril prochain, ce sont près de 54.000 personnes qui vont s'élancer pour le traditionnel Marathon de Paris. Les amoureux de la course vont devoir parcourir 42,195 km dans les rues de la capitale et auront la chance de passer devant les plus beaux monuments de la ville. Cet événement annuel est l'un des plus importants marathons du monde et plusieurs professionnels du secteur comme l'Éthiopien Deso Gelmisa (vainqueur de l'édition 2023) et la kényane Vivian Cheruiyot, (championne olympique du 5.000 m 20 2016 à Rio) seront de la partie.

Inscriptions et dossards

Alors que les inscriptions ont été prises d'assaut et sont clôturées depuis décembre 2023, il est désormais temps pour les heureux participants de récupérer leur dossard. Ce retrait se déroule au "Running Expo" qui prend place dans le Hall 1 du Parc des expositions situé à Porte de Versailles dans le 15e arrondissement. Il est possible de récupérer le précieux sésame le jeudi 04 avril de 15h à 20h, le vendredi 05 avril de 10h à 20h et le samedi 06 avril de 10h à 19h. À noter qu'aucun dossard ne sera distribué le jour de la course.

Parcours et horaires

Une fois de plus, les runners vont pouvoir profiter d'un parcours concocté spécialement pour qu'ils puissent visiter les plus beaux quartiers de la capitale. Le départ handisport aura lieu à 7h55 en haut de l’avenue des Champs Élysées, tandis que les autres catégories confondues s'élanceront du même endroit à partir de 8h15. L'ordre des départs dépendra ensuite des sas sélectionnés par les sportifs lors de leur inscription.

SAS Heure départ Heure fermeture SAS Handisports 7H55 / Élites Femmes 7H59 / Élites Hommes 8H15 / Élites-Préférentiels 8H15 8H10 3H 8H16 8H10 3H15 8H30 8H20 3H30 8H45 8H35 3H45 9H15 9H05 4H 9H50 9H40 4H15 10H30 10H20 4H30 10H50 10H40

Quasiment plat tout du long, le parcours forme une boucle presque complète. Après la descente de la plus belle avenue du monde, les coureurs passeront devant la place de la Concorde et l’Opéra Garnier, avant de revenir dans la rue de Rivoli et de longer le musée du Louvre et l’Hôtel de Ville. La suite de la course se déroulera près de l’Opéra Bastille puis dans le Bois de Vincennes avant de prendre la direction de la cathédrale Notre-Dame et du Grand Palais. Après un passage obligé devant la tour Eiffel, les marathoniens se dirigeront ensuite vers le Bois de Boulogne qu'ils quitteront au 38ᵉ km, direction les jardins du Trocadéro. L'arrivée finale aura lieu sur l'avenue Foch.

© Schneider Electric Marathon de Paris

L'ensemble du parcours du Marathon de Paris 2023.

Ravitaillement

Les courageux sportifs pourront profiter des neuf ravitaillements positionnés plus ou moins tous les cinq kilomètres. Les stands seront composés de denrées sucrées et salées comme des bananes, des fruits secs ou encore des crackers salés. Des toilettes seront aussi accessibles aux mêmes endroits que les ravitaillements.

Pour rappel, chaque finisher pourra recevoir une médaille, un tee-shirt et un sac offert par l'organisation.