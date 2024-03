Paris : la cathédrale Notre-Dame retrouve la charpente de sa nef

La cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé la charpente de sa nef, ravagée avec sa flèche dans un incendie en 2019, a annoncé l'établissement chargé de la reconstruction via une photo des charpentiers et équarrisseurs au sommet de l'ouvrage, achevé vendredi. Cette photo, likée par des milliers d'internautes, fait le tour des réseaux sociaux après avoir été publiée par l'établissement public sur ses comptes Facebook et Instagram "Rebâtir Notre-Dame de Paris".

On y voit les équipes d'artisans portant des casques de chantier à travers le bois de chêne massif de la charpente de la nef et sur des échafaudages ainsi qu'un bouquet de fin d'ouvrage comme le veut la tradition. La charpente du chœur, elle aussi effondrée dans l'incendie, avait déjà été reconstruite en janvier.

La forêt d'échafaudages en voie de démontage

La flèche, reconstruite à l'identique de celle de l'architecte du 19e siècle Viollet-Le-Duc, est, elle aussi, en voie d'achèvement avec la pose de sa couverture en plomb et le démontage progressif de la forêt d'échafaudages qui l'entourait. Elle devrait être perceptible dans le ciel de Paris sans plus aucune entrave pour les Jeux Olympiques (26 juillet-11 août) dans la capitale française alors que la cathédrale doit rouvrir le 8 décembre.

La ministre de la Culture Rachida Dati a par ailleurs installé vendredi un comité artistique chargé de désigner l'artiste et le maître verrier qui concevront six vitraux contemporains pour certaines chapelles de la cathédrale. Ces vitraux, souhaités par le président Macron, qui en avait fait l'annonce fin décembre, seront contemporains et installés dans six chapelles, mais pas avant 2026.

Ravagée par un gigantesque incendie en avril 2019, Notre-Dame de Paris doit rouvrir après un chantier de reconstruction titanesque de cinq ans. Ses abords doivent être réaménagés par la suite, secteur par secteur, de 2025 à 2028, selon la mairie de Paris.