Lyon n'y arrive pas, Nantes se donne de l'air et le PSG remporte le Classico : ce qu'il faut retenir de cette 11e journée de Ligue 1

Les retrouvailles de Laurent Blanc avec un banc de Ligue 1, plus de six ans après son limogeage du PSG, n'ont pas été fructueuses à Rennes (3-2). Malgré un doublé d'Alexandre Lacazette, le successeur de Peter Bosz n'a pas trouvé la recette magique pour rebooster sa nouvelle équipe, en pleine crise, et voit la longue série sans succès de l'OL s'étendre à 6 matches.

De son côté le Paris Saint-Germain a remporté le Classico face à des Marseillais réduits à 10 après l'expulsion de Sébastien Gigot. L'OM chute du podium et passe 4e. Le PSG, lui, s'envole en tête du classement avec 29 points, trois de plus que son dauphin Lorient.

Toujours en haut du classement, l'AS Monaco a été accroché à domicile par Clermont (1-1). Aussi réduits à 10, les Monégasques pointent désormais à la 6e place du classement.

Nantes se donne de l'air

Nantes s'est donné de l'air en retrouvant le chemin des filet pour disposer de Brest, lanterne rouge très malchanceuse (4-1), dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1.

Avec ce succès qui a mis du temps à se dessiner, les Canaris, 19es au coup d'envoi, remontent à la 14e place, avec deux longueurs d'avance sur la zone rouge, et ôtent un peu de pression sur les épaules d'Antoine Kombouaré, qui risquait de rejoindre les quatre entraîneurs limogés la semaine dernière.

Pour Brest, qui a confié l'équipe à un trio d'anciens le temps de trouver un remplaçant à Michel Der Zakarian, c'est une nouvelle désillusion. Les Ty'Zefs sont derniers, à deux points du trio devant et trois du maintien.

LIRE ÉGALEMENT - Football : Mason Greenwood inculpé pour tentative de viol et coups et blessure

Toulouse enchaîne

Toulouse, à l'issue d'une nouvelle prestation séduisante, s'est logiquement imposé à domicile face à Angers (3-2) dimanche à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Le promu enchaîne ainsi un troisième match sans défaite et poursuit sa remontée au classement (9e) avec provisoirement sept points d'avance sur... Angers, le premier relégable.

Battus pour la troisième fois consécutive, les Angevins sont en revanche dans le dur et leur situation pourrait devenir encore plus préoccupante après les autres rencontres de cette 11e journée.