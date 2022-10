Football : Mason Greenwood inculpé pour tentative de viol et coups et blessure

Mason Greenwood, le footballeur de Manchester United suspendu depuis février par son club, a été inculpé samedi de "tentative de viol" et "coups et blessures volontaires", a annoncé le parquet britannique. Les magistrats ont précisé que ces chefs d'accusation concernent une seule et même victime et que le joueur de 21 ans comparaîtra une première fois lundi face au tribunal.

Le joueur n'est plus sur le terrain depuis début février

Greenwood, l'un des plus grands espoirs du football anglais, avait été arrêté fin janvier après la publication sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps, avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement".

D'abord placé en garde à vue, accusé de viol et d'agression, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire début février, puis aussitôt suspendu par son club. Il n'a plus rejoué de match officiel depuis. Samedi matin, il a été arrêté par la police du Grand Manchester pour violation de son contrôle judiciaire, ce qui a provoqué ces nouvelles inculpations et son renvoi lundi devant un tribunal.