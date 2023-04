«L'impression de planer» : Benoît Millot fier d'avoir été désigné arbitre de la finale de la Coupe de France

Quand Benoît Millot a reçu le coup de téléphone du président de la Commission fédérale des arbitres à la Fédération française de football (FFF)Éric Borghini, tout s'est arrêté de tourner autour de lui. Nommé arbitre principal de la finale de la Coupe de France Nantes-Toulouse, samedi à 21 heures, l'officiel de 41 ans réalise petit à petit l'enjeu de l'événement à mesure que le coup d'envoi se rapproche. Invité exclusif de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), Benoît Millot a parlé d'"un temps fort" qui marquera de son empreinte un bout de sa carrière. Celui qui succède à Stéphanie Frappart s'est dit "très heureux, très fier, un peu l'impression de planer".

Pour l'homme aux 221 matches en Ligue 1, la Coupe de France incarne l'essence même du football puisqu'elle "mêle professionnels et amateurs". "Ça va être un gros temps fort. Nos familles, nos amis également vont venir au stade, ce qui est très rare. Donc il y a un aspect également un peu émotionnel là-dedans", s'est projeté Benoît Millot au micro de Jacques Vendroux.

"Un travail d'équipe"

Et pour mener à bien sa mission, Benoît Millot se prépare avec rigueur. "On n'arrive pas comme ça le soir du match, sur le terrain, sans préparation. On se prépare à différents niveaux. Au niveau athlétique avec des préparateurs physiques. On travaille aussi sur les équipes. Il y a des plateformes vidéo auxquelles on a accès qui nous permettent de mieux connaître les joueurs, les équipes, les tactiques", a expliqué l'arbitre de la finale dans Europe 1 Sport.

Pour cette rencontre, Benoît Millot ne sera pas seul. "C'est un travail d'équipe, je ne serai pas du tout seul sur le terrain", a-t-il expliqué. Samedi soir, Benoît Millot sera assisté de Matthieu Grobost et Hicham Zakrani. Thomas Léonard sera le quatrième arbitre, tandis que Benoît Bastien et Alexandre Castro auront la lourde responsabilité de la vidéo.

>> LIRE ÉGALEMENT - Le PSG officiellement candidat au rachat du Stade de France

Un rêve d'enfant

Cette désignation est une "fierté" pour celui qui s'est lancé dans l'arbitrage il y a désormais 25 ans. Une responsabilité qu'il n'avait toutefois pas anticipée. "Je n'ai jamais imaginé spécifiquement me retrouver au Stade de France un soir de finale", a assuré Benoît Millot, plongé dans le monde de l'arbitrage un peu par hasard. Devenir arbitre, "ça se construit avec le temps. Je n'avais jamais rêvé de devenir arbitre professionnel. Avec le temps, j'ai eu le bonheur, la joie de le devenir en tout cas".

Un rêve devenu donc réalité. Samedi soir, Benoît Millot sera au cœur du jeu. Et il espère arbitrer une belle finale : "Ce à quoi on va s'attacher, c'est de se mettre au service du jeu". L'officiel de la finale entend mettre "les joueurs dans la lumière" à l'occasion de la 106e finale de l'histoire de la Coupe de France. Un match qui sera à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport dès 20 heures.