Le PSG officiellement candidat au rachat du Stade de France

C'est confirmé, le Paris Saint-Germain a bel et bien déposé son dossier pour acquérir le Stade de France. Et deux sources bien informées l'ont confirmé à Europe 1 : la candidature du club parisien est jugée solide. L'avantage pour le candidat est que le Stade de France pourrait avoir, pour la première fois, un club résident. Le PSG migrera alors du Parc des Princes au Stade de France pour y jouer tous ses matchs à domicile. C'est aussi une manière habile de mettre une très grosse pression sur la mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes.

D'autres candidats dans la course

Car le souhait numéro un du PSG, c'est d'acquérir l'enceinte historique de la Porte d'Auteuil. Selon une source interne au club, l'acquisition du Parc "reste le plan 1,2,3 et le Stade de France le plan 4", l'autre option étant la construction d'un nouveau stade, soit proche de Paris (l'Hippodrome de Saint-Cloud), soit plus loin, vers Poissy, où se trouve le prochain centre d'entrainement.

Autre candidat possible au rachat du Stade de France, la Fifa, qui semblait intéressée. Cela permettrait à l'instance internationale, qui dispose d'un bureau à Paris, d'avoir un magnifique écrin pour y proposer ses grands matchs. Mais la Fifa, jointe par Europe 1 ce matin, n'a ni confirmé ni infirmé. Enfin, Vinci et Bouygues pourraient signer un nouveau bail à partir de 2025 pour gérer l'enceinte sans la racheter. En tout cas, les candidatures vont être étudiées et un long parcours administratif et juridique va débuter.