Éric Borghini «déçu mais pas abattu» après le refus de la Fifa de sonoriser les arbitres de football en France

L'Ifab, gardien des lois du jeu, a refusé la demande de la France de sonoriser en direct les arbitres la saison prochaine en Ligue 1 et durant la finale de la Coupe de France, samedi, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération française de football. Le Comité exécutif de la FFF avait formulé le 19 janvier une demande auprès de l'International football association Board (Ifab) pour expérimenter la sonorisation en direct des arbitres du début à la fin des matches de Ligue 1 la saison prochaine. "Nous sommes déçus mais pas abattus", a déclaré Éric Borghini, président de la Commission Fédérale des arbitres à la Fédération française de football, dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

La FFF avait effectué la même requête le 11 avril au sujet de la finale de la Coupe de France samedi entre Nantes et Toulouse au Stade de France. Mais elle a à chaque fois reçu une réponse négative. "On va continuer à faire du lobbying, on lâche rien. On a initié toutes les démarches. On respecte l'Ifab mais on continue le combat", a déclaré avec convictions Éric Borghini au micro de Céline Géraud.

"Une déception car il y a un vrai engouement"

"La FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de football professionnel et le Comité exécutif de la FFF. L'Ifab a clairement répondu non. On ne peut que prendre acte du refus de l'Ifab concernant cette avancée dans le calendrier souhaité par la France", a expliqué le président de la Commission fédérale des arbitres et membre du Comex de la Fédération, Eric Borghini.

Pour le président de la Comission Fédérale de l'arbitrage à la FFF, "c'est une déception parce qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande et un consensus sur le sujet." Mais ce dernier entend continuer à aller dans le sens de la sonorisation et continuer à collaborer avec la FIFA : "Le 27 janvier, la France a été intégrée dans un groupe de travail avec les États-Unis, l'Australie etc."

Les arbitres équipés d'un micro pour la finale de Coupe de France

Éric Borghini a toutefois précisé que les arbitres seront équipés d'un micro lors de la finale de la Coupe de France et que la FFF avait reçu l'autorisation de diffuser en différé des extraits de leurs communications "à des fin d'éducation et de transparence". Ces extraits seront diffusés en différé mais pas en direct. "Le diffuseur France 2 fera un reportage le lendemain dans une émission pour montrer ce qui a été dit pendant la finale", a précise Éric Borghini dans Europe 1 Sport.

L'Ifab a également refusé que la France puisse expérimenter l'explication au public des décisions de la VAR (assistance vidéo de l'arbitrage), procédé que la Fifa a essayé lors du Mondial des clubs en février et qu'elle testera de nouveau au cours de la Coupe du monde des moins de 20 ans (20 mai-11 juin), a indiqué Éric Borghini.