Ligue des Champions : un but en or (et une revanche) pour Kingsley Coman

ANALYSE

"C'est vrai que ça fait quelques mois que je n'ai pas joué 90 minutes..." En conférence de presse, la semaine dernière, Kingsley Coman, de retour de blessure, s'était montré prudent quant à sa capacité à disputer la finale de la Ligue des champions. "Mais si je dois donner 30 minutes, 45 minutes, 70 minutes à fond, dans tous les cas je serai frais", avait assuré l'international français. Hansi Flick, son entraîneur au Bayern Munich, a opté pour la fourchette haute, choisissant de lui faire débuter la rencontre face au PSG, dimanche soir à Lisbonne. Et grand bien lui en a pris : face à son club formateur, le tricolore a marqué le seul but de la rencontre... Et donc celui de la victoire (1-0).

Une revanche après des années de poisse

L'action, survenue à la 59e minute, après une première période intense et dans une phase de jeu favorable au Bayern, est limpide. Sur un centre de Kimmich, Kingsley Coman livre une une tête décroisée au coin des six mètres. Kaylor Navas, le gardien parisien, est battu. Dans les minutes suivantes, Coman est encore à l'origine de deux actions très chaudes, sans succès, avant d'être rappelé sur le banc au profit de Perisic, avec le sentiment du devoir accompli.

Car pour le Français, ce rôle d'homme du match en finale de la plus prestigieuse compétition européenne a des allures de revanche, sur la poisse qui a marqué les premières années de sa carrière.

Privé du titre de champion du monde

Tout a commencé en 2015, par... une finale de Ligue des champions, disputée avec la Juventus. Une seule minute passée sur le terrain et une défaite (3-1 face à Barcelone) pour le jeune Kingsley Coman.

La suite du parcours de l'ailier a été une succession de blessures. En 2018, d'abord, deux graves ruptures ligamentaires consécutives à la même cheville gauche l'ont contraint à quasiment neuf mois d'arrêt, privé d'une convocation pour le Mondial en Russie, et ipso facto du titre de champion du monde. Alors que ses coéquipiers du Bayern Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont soulevé, eux, la Coupe du monde...

Une fin de carrière envisagée

Cette saison, des blessures moins graves l'ont de nouveau éloigné des terrains. Il n'a été titularisé que 17 fois en Bundesliga, pour quatre buts et quatre passes décisives : pas énorme pour un joueur de son talent. Au point de lui faire envisager, dans une interview, de mettre fin à sa carrière si son corps continuait à le trahir.

Mais Kingsley Coman a rebondi. Preuves en sont son niveau de jeu et sa rapidité pendant plus d'une heure, dimanche soir, malgré des entrées en fin de match seulement contre Barcelone en quart (8-2) et Lyon en demie (3-0). Avait-il un petit supplément d'âme, face à son club formateur, le PSG ? Peut-être. Parti de la capitale pour la Juve à 18 ans, le héros du jour s'est en tous cas montré humble, dimanche soir, affirmant avoir "mal au cœur" pour son ancienne équipe, plongée, à son tour, dans une grande déception.