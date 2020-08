Ligue des champions : la défaite du PSG, un résultat "logique" pour Guy Roux

INTERVIEW

"Il s'est passé exactement ce que je craignais", a réagi l'ancien joueur et entraîneur Guy Roux, dimanche soir, après la défaite du PSG, battu par le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des champions. Le consultant d'Europe 1 juge ce résultat "logique".

"Nous grands joueurs n'ont jamais pu s'exprimer"

"On n'a pas été écrasés, mais on a été étouffés", analyse Guy Roux. "On n'a pas pu s'exprimer. Nos grands joueurs n'ont jamais pu s'exprimer, il y avait un plan anti-Mbappé et anti-Neymar", poursuit-il.

Mais les stars parisiennes étaient-elles vraiment à leur meilleur niveau ? "Je continue de penser que Mbappé comme avant-centre a beaucoup plus de mal à s'exprimer que quand il est sur un côté, et donc il ne s'est pas exprimé du tout", commente notre consultant. "Peut-être n'avait-il pas récupéré, parce qu'il a joué sans entraînement (le Parisien était blessé avant les quarts de finale, ndlr)", avance-t-il encore.

"Ils n'avaient pas le niveau"

Quelles qu'en soient les raisons, Guy Roux juge ce résultat "logique" et "méritoire". "Les joueurs se sont battus, mais ils n'avaient pas le niveau", assène-t-il. "On était mangés dans tous les compartiments, surtout en deuxième mi-temps", après le but de l'ancien parisien Kingsley Coman, le seul de la rencontre.