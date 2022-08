Ligue des champions : une élimination prématurée de l'ASM serait-elle une désillusion ?

L'AS Monaco joue sa survie en Ligue des champions ce mardi soir. L'équipe de l'entraîneur Philippe Clément se déplace au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour préliminaire, après un aller qui s'était conclu sur un score nul au stade Louis-II (1-1). L'objectif est la qualification pour les barrages de la plus grande compétition européenne. Les Monégasques sont prévenus : ce mardi, il ne faudra pas répéter les erreurs de l'an passé, où ils s'étaient arrêtés à l'étape des barrages.

"Nous sommes très déterminés pour nous qualifier"

Le coach monégasque est prudent avant le match retour, et préfère déjà dédramatiser une éventuelle élimination. "Je pense toujours au scénario positif", dit-il, "mais si ce n'est pas le cas, ça ne change rien parce qu'il y a encore beaucoup de matches dans le championnat", explique l'entraîneur arrivé sur le banc en janvier dernier. "Une Coupe d'Europe, c'est aussi très intéressante", ajoute-t-il, "mais naturellement, nous sommes très déterminés pour nous qualifier. C'est un match, une finale. On peut être le meilleur pendant 90 minutes et avoir la malchance de ne pas se qualifier", conclut l'entraîneur, faisant référence à la mésaventure de l'ASM l'année dernière.

Malgré tout, certains éléments jouent en la faveur du club du Rocher. Lors de la saison dernière en Ligue Europa, les Monégasques étaient venus gagner sur la pelouse du PSV Eindhoven. Et si qualifications il y a ce mardi soir, ils rencontreront soit les Écossais des Glasgow Rangers, soit les Belges de l'Union Saint-Gilloise, et pourquoi pas donner à la France un troisième représentant en Ligue des champions aux côtés de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain.