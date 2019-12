Ligue des Champions : quel tirage au sort possible pour le PSG et Lyon ?

DÉCRYPTAGE

C’est un tirage au sort que Parisiens et Lyonnais attendent avec impatience. Lundi à Nyon, à la mi-journée, le PSG et l’OL connaîtront leur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais il est quasiment certain que les deux clubs français, qui font donc théoriquement partie des 16 meilleurs clubs d’Europe cette saison, connaîtront des fortunes diverses.

En terminant premier de son groupe, le PSG s’est en effet assuré un tirage au sort plutôt favorable. Les adversaires potentiels : l’Atlético Madrid, Chelsea, Tottenham, Dortmund, Naples, et l’Atalanta de Bergame. Des clubs de bon niveau, mais que le PSG ne doit pas craindre.

Pour Paris, quoi qu’il advienne, l’enjeu sera donc de retrouver en fin les quarts de finale. Les Parisiens ont été éliminés dès les huitièmes lors des trois dernières éditions de la compétition et doivent désormais se montrer à la hauteur des ambitions qu’ils se sont eux-mêmes fixées.

Le tirage au sort potentiel pour le PSG, du plus compliqué au plus simple : - Atlético de Madrid

- Tottenham

- Chelsea

- Borussia Dortmund

- Naples

- Atalanta Bergame

Tirage au sort nettement moins favorable en revanche à venir pour Lyon. L’OL, qualifié deuxième de son groupe in extremis, est quasiment assuré de tomber sur un cador. Barcelone, Liverpool, Manchester City font partie des potentiels adversaires. Le tirage au sort le plus favorable, ce serait le FC Valence, actuellement en milieu de classement en Liga espagnole.

Mais même dans ce cas-là, les lyonnais auraient un sacré défi à relever, eux qui ont toujours du mal à faire décoller leur saison, à emballer leur public

Le tirage au sort potentiel pour l’OL, du plus compliqué au plus simple : - FC Barcelone

- Liverpool FC

- Manchester City

- Juventus Turin

- Bayern Munich

- Manchester City

- Valence

On l’aura compris, cette année encore, les chances françaises sur la scène européenne reposent quasi-exclusivement sur le PSG.